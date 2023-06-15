ارتفاع عوائد السياحة في الأردن على مدار 5 أشهر

سجل الدخل السياحي في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 زيادة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 68.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ونقلت وكالة “عمون” بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني تفيد بأن عوائد السياحة بلغت 2 مليار و826.1 مليون دولار، كما أظهرت البيانات أن الدخل السياحي في شهر مايو/ أيار 2023 حقق نموا بنسبة 27.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغت قيمته 433.7 مليون دينار (611.7 مليون دولار).

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ويعود هذا النمو الكبير في الدخل السياحي إلى زيادة عدد السياح الذين زاروا البلاد، حيث وصل عدد السياح إلى 2,483.1 ألف سائح بزيادة نسبتها 69.0%، وبلغ عدد سياح المبيت 2,044.0 ألف سائح بنسبة زيادة 62.4%. كما ازداد عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح بنسبة زيادة 108.0%.

في سياق متصل، أفادت البيانات الرسمية، بارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية خلال شهر مايو من عام 2023 بنسبة 6.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.