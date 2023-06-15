تبون: نسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى حول القضايا التي بحثناها مع بوتين

عبّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ارتياحه حول توافق البلدين فيما يخص أغلب القضايا.
ودعا الرئيس الجزائري المستثمرين الروس إلى الاستثمار في بلاده، لافتَا إلى وجود قانون للاستثمار الجزائري يسهم في تطوير هذه الفرصة.
وأكد تبون أن المحادثات التي جمعته بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، كانت مثمرة وصادقة وتعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، لافتًا إلى الارتياح والتوافق في الرؤى تجاه ملفات تم مناقشتها منها النزاع في الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية.
وقال: “جمعتنا محادثات مثمرة وصريحة وصادقة تعكس مستوى علاقتنا المتميزة، وأسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي ناقشناها منها النزاع في الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية”.
بوتين: الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا
13:28 GMT
ونوّه إلى “الاتفاق على المضي قدما بالعلاقات مع روسيا”، مؤكدا أن “مذكرات واتفاقيات اليوم تعكس طموحنا إلى توسيع نطاق التعاون مع روسيا”.
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة الروسية موسكو.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا والجزائر ذات طبيعة استراتيجية ولها أهمية خاصة.
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