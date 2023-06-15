تبون: نسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى حول القضايا التي بحثناها مع بوتين

وأكد تبون أن المحادثات التي جمعته بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، كانت مثمرة وصادقة وتعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، لافتًا إلى الارتياح والتوافق في الرؤى تجاه ملفات تم مناقشتها منها النزاع في الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية.