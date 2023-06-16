رئيس الوزراء المصري يمثل بلاده في وفد زعماء دول المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية

غادر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، على رأس وفد للمشاركة في مهمة زعماء الدول المشاركة في المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي: “غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة ظهر اليوم، لترؤس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الزيارة التي يقوم بها وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية – الأوكرانية. ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى كل من كييف وسان بطرسبرج، وزير الخارجية المصري، سامح شكري”.

وطرحت مجموعة من الدول الأفريقية، تشمل جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا وجمهورية الكونغو إلى جانب مصر، مبادرة لتسوية الأزمة الأوكرانية، حيث من المقرر أن يتوجه وفد من رؤساء وممثلي تلك الدول إلى كييف غدًا الجمعة، ثم إلى سان بطرسبورغ، السبت المقبل، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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من ناحية أخرى، أعلن رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، أنه لن يشارك في مهمة وفد زعماء الدول الأفريقية إلى كييف وسان بطرسبورغ، بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أيام.

وكتب موسيفيني عبر “تويتر”، أمس الأربعاء: “مضت 7 أيام منذ ظهرت نتائج اختبار “كورونا” إيجابية في 7 يونيو [حزيران] 2023… كان من المفترض أن أنضم إليهم [زعماء الدول المشاركة بالمبادرة الأفريقية]، ولكني أرسلت رسالة رسمية تفيد بأنه نظرا لإصابتي المستمرة بفيروس كورونا فلن أتمكن من الانضمام إلى الوفد، وسيمثلنا [رئيس الوزراء السابق والمبعوث الرئاسي للمهمات الخاصة روهاكانا] روغوندا”.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أمس الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيستقبل في 17 يونيو/ حزيران الجاري، وفدا يضم 7 دول أفريقية في سان بطرسبورغ، لبحث مبادرة التسوية السلمية في أوكرانيا، وذلك بعد أن ينهي الوفد الأفريقي زيارته ومحادثاته مع القيادة الأوكرانية، في كييف.

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وقال أوشاكوف للصحفيين: “سيُعقد يوم السبت 17 يونيو، لقاء دولي مهم للغاية. سيستقبل الرئيس الروسي وفدا من الدول الأفريقية في سان بطرسبورغ، لبحث المبادرة الأفريقية حول تسوية سلمية للنزاع الأوكراني”.

وتابع: “قبل ذلك، سيزور الوفد الأفريقي كييف في 16 يونيو، سيجرون (أعضاء الوفد) محادثات مع القيادة الأوكرانية في كييف، ويعرضون وجهات نظرهم، ويستمعون إلى تقييمات زيلينسكي”.