وكالة الأمن السيبراني: مؤسسات حكومية أمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني عالمي

أعلنت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية “CISA”، اليوم الخميس، تعرض عدة وكالات فيدرالية أمريكية لهجوم إلكتروني عالمي “يستغل ثغرة أمنية في البرامج المستخدمة على نطاق واسع”.
وقال المدير التنفيذي المساعد للأمن السيبراني، إريك غولدستين، لوسائل إعلام أمريكية، إن “الوكالة تقدم الدعم للعديد من الوكالات الفيدرالية التي تعرضت لاختراق”.
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وأضاف أن الوكالة “تعمل بشكل عاجل لفهم الآثار وضمان معالجة الموضوع في الوقت المناسب”.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الوكالات الحكومية تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم.
ولم تكشف وكالة الأمن السيبراني الأمريكية عن مصدر الهجوم الإلكتروني.
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