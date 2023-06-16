مسؤول أمريكي: إيران اختبرت طائرة انتحارية من دون طيار في الخليج

قال مسؤول أمريكي إن إيران اختبرت طائرة مسيرة انتحارية ضد سفينة تدريب في الخليج، وأطلقت صاروخًا أو طائرة مسيرة أخرى دون تحذير للسفن في المنطقة.

وقال المسؤول، في تصريح صحفي، نقلا عن بيانات استخبارية أمريكية، إن الطائرة من دون طيار الأحادية الاتجاه أطلقت، يوم أمس الأربعاء، من منطقة جاسك الإيرانية على بعد 8-9 أميال في البحر- داخل المياه الإقليمية الإيرانية – ضد بارجة تدريب.

واعتبر أن “التدرب بشكل أساسي على ضرب السفن التجارية، هو السبب الوحيد الذي يجعلها تفعل ذلك في خليج عمان”.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء عدد من الهجمات البحرية.

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اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء عدد من الهجمات منذ عام 2019، ضد السفن التجارية في مياه الخليج الاستراتيجية، والتي تحتوي على بعض أهم طرق النفط والشحن في العالم، وهي الاتهامات التي نفتها طهران.

وتختبر إيران بشكل دوري طائرات من دون طيار متفجرة أو انتحارية وتبث لقطات لها قيد الاختبار.