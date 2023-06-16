حميدتي: الوساطة الأمريكية السعودية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن مبادرة الوساطة الأمريكية – السعودية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم.
وأضاف حميدتي، في حوار مع وكالة “نوفا” الإيطالية: “دعونا نأمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن”.
وتابع: “نحن نؤمن إيمانا قويا بالحاجة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يمكن أن يكون بمثابة جسر لحل دائم لهذا الصراع”.
وأشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن التزام ودعم المجتمع الدولي لحل النزاع في السودان خطوة حاسمة لضمان مستقبل أفضل للشعب السوداني.
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وأردف: “القوات المسلحة السودانية فشلت حتى الآن في الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه، ووقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والسعودية”.
وأكد حميدتي أن قوات الدعم السريع مستعدة، وترغب في الدخول في مفاوضات جديدة واحترام أي وقف لإطلاق النار.
كما لفت إلى أن المفاوضات مع الجيش السوداني فشلت لعدم وجود مندوب واحد من الجيش قادر على اتخاذ موقف موحد على طاولة المفاوضات.
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وكانت السعودية قد صرحت، في وقت سابق، بأن كلا من المملكة والولايات المتحدة الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.
وأشارت إلى أن وفدي الجيش والدعم السريع موجودان في جدة رغم تعليق المحادثات سابقا، مؤكدة أن المملكة وأمريكا متمسكتان بالتزامهما تجاه الشعب السوداني.
كما دعت إلى تجديد الهدنة رغم تعليق المحادثات بين الطرفين، وتنفيذها بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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