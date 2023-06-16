حميدتي: الوساطة الأمريكية السعودية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم

وتابع: “نحن نؤمن إيمانا قويا بالحاجة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يمكن أن يكون بمثابة جسر لحل دائم لهذا الصراع”.

وأشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن التزام ودعم المجتمع الدولي لحل النزاع في السودان خطوة حاسمة لضمان مستقبل أفضل للشعب السوداني.