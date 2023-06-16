القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، حيث سمعت أصوات إطلاق النار والانفجارات في المدينة.
وفقًا لما أفاد به ممثل لجنة العمليات في إدارة المدينة للصحفيين: “يمكن سماع أصوات إطلاق النار والانفجارات… لا توجد تفاصيل إضافية”.
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
منسوب المياه في نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدينة
7 يونيو, 04:44 GMT
بعد الاستفتاء على دخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، انضمت منطقة مدينة سنيغيرويفكا إلى مقاطعة خيرسون من منطقة نيكولاييف في أوكرانيا. وبعد انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون وإجلاء جزء كبير من المدنيين من هناك، احتلت القوات الأوكرنية سنيغيرويفكا.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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