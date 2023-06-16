القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، حيث سمعت أصوات إطلاق النار والانفجارات في المدينة.

وفقًا لما أفاد به ممثل لجنة العمليات في إدارة المدينة للصحفيين: “يمكن سماع أصوات إطلاق النار والانفجارات… لا توجد تفاصيل إضافية”.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس منسوب المياه في نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدينة

بعد الاستفتاء على دخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، انضمت منطقة مدينة سنيغيرويفكا إلى مقاطعة خيرسون من منطقة نيكولاييف في أوكرانيا. وبعد انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون وإجلاء جزء كبير من المدنيين من هناك، احتلت القوات الأوكرنية سنيغيرويفكا.