وزير الدفاع السعودي يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن جهود دعم التوصل إلى حل سياسي

أجرى وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان بن عبد العزيز، محادثات، يوم الخميس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، لمناقشة جهود تحقيق حل سياسي للصراع المستمر في اليمن لأكثر من ثمانية أعوام.

القاهرة – سبوتنيك . عبّر ابن سلمان عن لقائه مع ليندركينغ على “تويتر”، حيث أشار إلى أنه تمت مناقشة آخر تطورات الأوضاع في الساحة اليمنية.

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وأضاف أنه تم استعراض الجهود المشتركة لدعم وسائل تحقيق حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ملتزمة بدعم جهود حل الصراع في اليمن في أقرب وقت ممكن، وأنها تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لتعزيز الهدنة الأممية المنقضية في اليمن منذ أكتوبر الماضي.

كما أشارت إلى أن المبعوث الأمريكي بدأ زيارة إلى السعودية لتعزيز الجهود المستمرة لتوسيع فوائد الهدنة وتحقيق عملية سلام شاملة.

ويشهد اليمن هدنة هشة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لستة أشهر. ومنذ سبتمبر/أيلول 2014،

وتسيطر “أنصار الله” على معظم المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.