15 قتيلا و10 جرحى بعد اصطدام شاحنة بحافلة لكبار السن وسط كندا

لقي ما لا يقل عن 15 شخصًا مصرعهم وأصيب 10 آخرون، يوم الخميس، في اصطدام شاحنة نصف مقطورة بحافلة تقل كبار السن في مقاطعة مانيتوبا وسط كندا، وفقًا للسلطات.

وأعلنت الشرطة الكندية على تويتر أن الضباط يستجيبون لـ “حادث تسبب في وفاة العديد من الأشخاص” بالقرب من بلدة كاربيري غرب وينيبيغ، وأن الجهات الأمنية الأولى ووحدات الشرطة الملكية الكندية الأخرى كانت في الموقع.

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وقال روب هيل، ضابط شرطة مانيتوبا، للصحفيين: “ما يمكنني تأكيده الآن هو أن حافلة تقل حوالي 25 شخصًا اصطدمت بشاحنة نصف مقطورة عند تقاطع الطريق السريع الواحد والطريق السريع الخامس”، مشيرًا إلى أن معظم الأشخاص في الحافلة كانوا من كبار السن.

وأضاف: “تم تأكيد وفاة 15 شخصًا،” في حين تم نقل 10 آخرين إلى المستشفى بإصابات مختلفة. كما أكدت المستشفيات في المنطقة أنها تستجيب لعدد كبير من الضحايا وأن جميع المرافق في حالة تأهب.

وفقًا لتقرير الإذاعة الكندية، وضعت عدة أغطية على الأرض تغطي بعض الضحايا، وقال شهود عيان إنهم رأوا مركبة محترقة في حفرة قرب الطريق السريع.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عبر حسابه الرسمي على تويتر:

“أنباء كاربيري بمانيتوبا مأساوية للغاية”، مضيفًا أنه يرسل “أصدق التعازي” إلى أولئك الذين فقدوا أحباءهم.

وأضاف: “لا أستطيع تصور الألم الذي تشعرون به، ولكن الكنديين هنا من أجلكم”.