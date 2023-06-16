بوشيلين: القوات الأوكرانية تحاول اختراق الدفاعات على جوانب أرتيوموفسك

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وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة “ سبوتنيك ” في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “يبذل العدو إجراءات استثنائية لكسر دفاعاتنا في أرتيوموفسك وعدم السماح لنا بتنفيذ عمليات هجومية تالية، لكن من جانبنا نحن مستعدون بشكل أفضل ويتم التنسيق بشكل أفضل بين الوحدات الموجودة في تلك الاتجاهات”.

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وأضاف: “بالطبع، تتخذ القوات المسلحة الروسية جميع الإجراءات لعدم السماح بأي اختراق وتقليل القصف إلى أقصى حد ممكن على أرتيموفسك”.

وذكّر بوشيلين بأن الطرق الرئيسية التي كانت تستخدمها القوات الأوكرانية لتزويد قواتها في المدينة قد تم قطعها أثناء تحرير أرتيوموفسك، ولكن الأحوال الجوية الحالية تسمح باستخدام الحقول لهذه الغايات.

وأعلنت وزارة الدفاع تحرير أرتيوموفسك ليلة 21 مايو/أيار، وكانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المدينة لأكثر من 220 يومًا. وقد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة على ذلك.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).