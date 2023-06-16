كوريا الجنوبية تنتشل حطام صاروخ الفضاء الكوري الشمالي

أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، أن الجيش الكوري الجنوبي انتشل جزءًا من صاروخ فضاء كوري شمالي من البحر الأصفر بعد عملية استمرت لعدة أسابيع.

وقد واجهت العملية تحديات من ضعف الرؤية تحت الماء والتيارات السريعة والعقبات الأخرى، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

كوريا الجنوبية: “الصاروخ الفضائي” الكوري الشمالي اختفى سريعا من على شاشات الرادار

وأكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أنه تم رفع الحطام، الذي كان يُعتقد في البداية أنه المرحلة الثانية من الصاروخ، ومن المتوقع أن التحقيق فيه سيسلط الضوء على تقدم كوريا الشمالية في برنامج تطوير الصواريخ بعيدة المدى.

في 31 مايو/أيار، أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا جديدًا يحمل قمر الاستطلاع العسكري “ماليجيونج-1″، لكنه سقط في البحر بسبب فشل محرك المرحلة الثانية.

وتم تحديد موقع الحطام بعد سقوطه في الماء على بعد نحو 200 كيلومتر غرب جزيرة إيوتشونغ الغربية، وهبط إلى القاع على عمق 75 مترًا بسبب وزنه الثقيل.

ويقدر الجيش أن طول الحطام يبلغ نحو 15 مترًا، أي نصف طول الصاروخ، وهذا يعتبر سببًا لارتفاع التوقعات بأن تحليل الحطام سيساعد في استيضاح التقدم الذي تحققه تكنولوجيا الصواريخ الكورية الشمالية.