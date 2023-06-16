الخارجية الأمريكية: الجيش السوداني فشل في حماية المدنيين

أدانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والعنف في منطقة غرب دارفور في السودان، معتبرةً الجيش السوداني “فشل في حماية المدنيين”.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها: “في دارفور، فشلت القوات المسلحة السودانية في حماية المدنيين ويشتبه في تأجيجها الصراع من خلال تشجيع تحريض القبائل. وتسبب الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة بواسطة الطائرات العسكرية أو الطائرات بدون طيار في عرقلة الجهود الإنسانية”.

أنباء عن مقتل والي غرب دارفور في السودان بعد احتجازه لدى قوات “الدعم السريع”

وأضاف البيان: “بينما يعود التصعيد الدموي الحاصل في دارفور بشكل رئيسي إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتعاونة، إلا أن الجانبين مسؤولان عن ارتكاب انتهاكات”.

كما أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات عنف واسعة النطاق تشمل العنف الجنسي والقتل القائم على العرق، بما في ذلك تقارير عن انتشار العنف الجنسي والقتل في غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة.

وحث البيان كلا الجانبين على وقف القتال في المنطقة والسيطرة على قواتهم ومحاسبة المسؤولين عن العنف أو الانتهاكات، وتمكين تقديم المساعدة الإنسانية الملحة التي يحتاجها السكان هناك.

كما أدانت الولايات المتحدة بشدة اغتيال والي غرب دارفور خميس أبكر، في 14 يونيو/حزيران، بعد أن اتهم قوات الدعم السريع وقوات أخرى بارتكاب جرائم إبادة. وأعربت أيضًا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بمقتل شقيق سلطان المساليت (زعيم القبيلة) و 16 آخرين في الجنينة، الثلاثاء”.