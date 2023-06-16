طبيب يكشف عن تحليل ينقذ حياتك بعد الأربعين

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك اختبارًا طبيًا يجب على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 عامًا فأكثر الخضوع إليه بشكل دوري.

وقال موافي خلال برنامجه “ربي زدني علمًا”، المذاع على قناة صدى البلد، إن الاختبار الطبي الذي يقصده هو تحليل الكوليسترول بالدم، مشيرًا إلى أن المعدل الطبيعي له يجب ألا يتجاوز 200 ملليجرام / ديسيلتر.

وأوضح أن ارتفاع الكوليسترول من الأمراض التي يزداد التعرض لها بعد سن الأربعين، وتكمن خطورته في عدم ظهور أعراض تكشف عنه في بدايات الإصابة به.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن أعراض ارتفاع الكوليسترول تبدأ في الظهور على المريض، عندما يترسب في الجدران الداخلية للشرايين.

وتابع: “عند ترسب الكوليسترول في الجدران الداخلية للشرايين، تتعرض للضيق أو الانسداد، ومن ثم يواجه الدم المحمل بالأكسجين صعوبة كبيرة في التدفق بداخلها”.

واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى وجود نوعين من الكوليسترول، الأول HDL يستخدمه الجسم في إنتاج بعض الهرمونات الهامة، بينما الثاني LDL يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان إذا ارتفعت مستوياته بالدم.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي