اشتعال النيران في سفينة أجنبية قبالة سواحل مدينة ناخودكا الروسية

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ووفقًا لمصدر مطلع على الوضع، لوكالة “سبوتنيك”: “اندلعت النيران في سفينة Beks Force التي ترفع علم جزر مارشال قبالة ميناء ناخودكا في مسافة 25 ميلاً، وأصيب شخصان”، مضيفا أن السفن المارة بدأت في التوجه إلى منطقة الحادث.

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وأضاف المصدر: “على ما يبدو، رفض الطاقم الإجلاء. ولكن طائراتنا في حالة استعداد. لكي لا تتعرض السفينة للغرق”.

من جانبها، أوضحت وزارة الطوارئ الروسية أن شخصين من الطاقم الذين أصيبوا تم إجلاؤهما ونقلهما إلى الشاطئ.