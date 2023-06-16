اشتعال النيران في سفينة أجنبية قبالة سواحل مدينة ناخودكا الروسية

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ووفقًا لمصدر مطلع على الوضع، لوكالة “سبوتنيك”: “اندلعت النيران في سفينة Beks Force التي ترفع علم جزر مارشال قبالة ميناء ناخودكا في مسافة 25 ميلاً، وأصيب شخصان”، مضيفا أن السفن المارة بدأت في التوجه إلى منطقة الحادث.
مقتل 31 شخصا على الأقل إثر حريق في سفينة ركاب جنوبي الفلبين
30 مارس, 10:24 GMT
وأضاف المصدر: “على ما يبدو، رفض الطاقم الإجلاء. ولكن طائراتنا في حالة استعداد. لكي لا تتعرض السفينة للغرق”.
من جانبها، أوضحت وزارة الطوارئ الروسية أن شخصين من الطاقم الذين أصيبوا تم إجلاؤهما ونقلهما إلى الشاطئ.
ووفقًا لوزارة الطوارئ في بريموري، بدأ الحريق على السفينة على بُعد 85 كيلومترًا جنوب ناخودكا أثناء سفرها من الصين إلى ميناء فوستوتشني. وعلى متن السفينة 24 فردًا من الطاقم، وأصيب شخصان تم إجلاؤهما ونقلهما إلى الشاطئ.
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