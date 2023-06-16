راجمات "الشمس الحارقة" تتصدى لهجوم القوات الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسك

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وأضاف تشيخوف لوكالة “سبوتنيك”: “تمكن مشغلو أنظمة قاذف اللهب الثقيل “توس -1 سولنتسيبيك” في منطقة نوفودونيتسك أثناء التصدي لنيران العدو المستمرة، من إلحاق أضرار بالوحدات المتقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة بسالة القوات والتنسيق الجيد بينها، تمكن طاقم الرقيب فيكتور بترونين من القضاء على عشرات القوميين المتطرفينومركبتين قتاليتين مدرعتين”.

وتابع: “بعد تكبد العدو خسائر فادحة، تراجع للخلف واحتفظت قواتنا بمواقعها”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بوليانسكي: موسكو ستعود إلى قضية التحقيق في تخريب خطوط “نورد ستريم”

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.