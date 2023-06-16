بيسكوف: روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات.

وقال بيسكوف: “هناك مصلحة متبادلة تماما في استمرار التعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى. التفاعل مستمر ولا يمكن أن يكون هناك فراغات هنا”.

وأضاف بيسكوف إن “منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، لديه تمثيل واسع إلى حد ما هذا العام، والضيف الرئيسي هو وفد من الإمارات العربية المتحدة، التي تربطها علاقات تجارية روسية بالعديد من الاتصالات”.

وتابع بيسكوف في حديثه مع “القناة الأولى”: “بشكل عام، يشارك ممثلون من 15 إلى 16 دولة، وهو ما يمثل مفتاحًا حيًا لكل ما يحدث”.

وأصبح وفد الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر الوفود تمثيلاً في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري، يوم أمس الخميس، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن على روسيا والإمارات العربية المتحدة تكثيف العمل المشترك في مجال التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

مركز التصدير الروسي: الصادرات الروسية إلى الإمارات بلغت نحو مليار دولار في 2022