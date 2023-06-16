غواصة أمريكية مسلحة بصواريخ "توماهوك" تصل إلى كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى قاعدة بحرية في مدينة بوسان التي تقع على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سيئول.

وذكرت وكالة “يونهاب”، نقلا عن وزارة الدفاع، أن هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 6 سنوات التي تتوقف فيها قبالة كوريا الجنوبية غواصة تصنفها البحرية الأمريكية على أنها غواصة صاروخية موجهة تعمل بالطاقة النووية.

وأضافت الوزارة أن وصول الغواصة الأمريكية “إس إس جي أن”، جاء بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، أمس الخميس.

ووفقا للدفاع الكورية الجنوبية، تخطط البحرية الكورية والأمريكية لإجراء تدريبات مشتركة لتعزيز قدراتهما على القيام بعمليات مثل الاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية.

وأوضحت أن الغواصة قادرة على القيام بمهام هجومية باستخدام صواريخ توماهوك كروز.

ويبلغ طول الغواصة SSGN التي يبلغ وزنها 18 ألف طن، 170 مترا، ويمكن تسليحها بأكثر من 150 صاروخا من طراز توماهوك يصل مداها إلى 2500 كيلومتر، وفقا للوزارة.

سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان

وأمس الخميس، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، باتجاه البحر الشرقي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، بأنها رصدت عمليات الإطلاق بين الساعة 10:25 و10:37 صباحا بتوقيت غرينتش، من منطقة سونان باتجاه بحر اليابان، وفقا لوكالة “يونهاب”.

وأضافت الهيئة أن “الجيش يحافظ على وضع الاستعداد بالتعاون الوثيق مع أمريكا”.

وتقول كوريا الشمالية إن أنشطتها العسكرية تأتي ردا على “استفزازات” كوريا الجنوبية وحلفائها الولايات المتحدة واليابان.