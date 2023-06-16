البنك الدولي يعلن ضخ نصف مليار دولار سنويا في تونس حتى عام 2027

أعلن البنك الدولي عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس، خلال الفترة من 2023 إلى 2027، وذلك بهدف مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية.

وقال البنك الدولي في بيان، مساء الخميس، إنه سيقوم في إطار هذه الشراكة بضخ ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنويا في تونس لدفع نشاطها الاقتصادي.

NEWS: The @WorldBank Group has announced a New Country Partnership Framework with #Tunisia. The framework supports the govt’s development plan to expand the economy to benefit all, create quality #jobs, & boost resilience to #ClimateChange. Learn more: https://t.co/ubaFk1oI1w — World Bank MENA (@WorldBankMENA) June 15, 2023

وأضاف أن هذه التمويلات سيتم تنفيذها عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين.

وأوضح البنك الدولي أن الشراكة الاستراتيجية التي تمتد في الفترة بين عامي 2023 و2027.

وتهدف الشراكة بشكل أساسي إلى توفير فرص شغل جيدة في القطاع الخاص، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، وفقا لبيان البنك.

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وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتعثرت المحادثات بين تونس وصندوق النقد حول قرض قدره 1.9 مليار دولار منذ شهور، مع رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التزامات الإصلاح الرئيسية للحصول على الأموال وعدم قبوله بالاتفاق.