رئيس الوزراء المجري: يجب على قيادتنا العسكرية أن تكون مستعدة لأي وضع في أوكرانيا

وأضاف: “الوضع العسكري يزداد خطورة. وهناك العديد من العناصر التي لا يمكن التنبؤ بها. في هذا الوقت، يجب أن تكون المؤسسات المسؤولة عن أمن المجر وقادتها على استعداد دائم للعمل”.