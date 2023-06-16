رئيس الوزراء المجري: يجب على قيادتنا العسكرية أن تكون مستعدة لأي وضع في أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه أصدر تعليمات للقيادة العسكرية للبلاد بأن تكون مستعدة للعمل في أي تطور للصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال أوربان إنه عقد اجتماعا لمجلس الدفاع، صباح 8 يونيو/ حزيران، بسبب تصاعد القتال في أوكرانيا.
وأضاف: “الوضع العسكري يزداد خطورة. وهناك العديد من العناصر التي لا يمكن التنبؤ بها. في هذا الوقت، يجب أن تكون المؤسسات المسؤولة عن أمن المجر وقادتها على استعداد دائم للعمل”.
وتابع أوربان حديثه في مقابلة مع محطة “كوسوث” الإذاعية: “بغض النظر عما يحدث، أوكلت في مجلس الدفاع مهام محددة إلى وزير الدفاع وقائد الجيش ووزير الداخلية، وأعتقد أننا فعلنا كل ما في وسعنا لصالح أمن البلاد”.
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وفي وقت سابق، قال أوربان: “لن تنتصر أوكرانيا دون مشاركة قوات “الناتو”، لذا بدلا من تصعيد الصراع، من الضروري التحرك نحو تسوية سلمية”.
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