وأضافت وزارة الدفاع: “إن مجموعة القوات الروسية “زاباد” على اتجاه كوبيانسك، قضت على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا ودمرت 7 قطع من المعدات خلال اليوم، وأوقفت أنشطة مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية”.

وقالت الدفاع الروسية: “خلال اليوم، تم القضاء على ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين و3 مركبات ونظام مدفعي “إم-777″ أمريكي الصنع”.

وبحسب الدفاع الروسية: “في اتجاه كراسني ليمان، قضت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات “المركز” في جمهورية لوغانسك الشعبية على ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، ودمرت ناقلات جند مدرعة، وشاحنتين بيك آب، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز “ميستا-بي” ومدفع هاوتزر من طراز “دي-30”.