ذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البيت الأبيض سوف يزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب للدبابات.

أفدت مصادر في وزارة الخارجية الروسية أن خطط البيت الأبيض لتسليم قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف لن تؤثر على مسار العملية الخاصة، بل ستستمر وستتحقق أهدافها.

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وتعليقًا على ذلك، أشارت الخارجية الروسية إلى أن الجانب الروسي علّق مرارًا وتكرارًا على موضوع شحنات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، ولفت أنظار الدول الغربية إلى هذه المشكلة على مختلف المستويات والمنصات الدولية.

وقالت الوزارة الروسية إن “استخدام هذا النوع من الذخيرة من قبل نظام كييف لا يؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان المدنيين، بما في ذلك تلوث المنطقة بمواد خطرة على الصحة”.

وأشارت إلى أن النتائج السلبية لذلك معروفة جيداً، مذكّرة الولايات المتحدة نفسها بأن جيشها نفسه عانى من استخدام مثل هذه الذخيرة وهو يقاضي سلطاته.