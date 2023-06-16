"التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية في الظلام…فيديو

اكتشف طاقم مروحية من طراز “كا-52″ الملقبة بـ”التمساح” الروسية، في إحدى عملياته الخاصة مركبة مدرعة أوكرانية ليلاً، على اتجاه جنوب دونيتسك.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لتدمير المركبة المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ليلاً، على يد طاقم المروحية “كا-52” على اتجاه جنوب دونيتسك. كما عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لحظة تدمير مروحية “التمساح” “كا 52” الروسية لمعدات عسكرية أوكرانية في اتجاه زابوروجيه. وبحسب وزارة الدفاع: “هاجمت أطقم طائرات “كا-52″ التابعة للقوات الجوية الروسية قافلة من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه”. وعرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو للهجوم على عربات مصفحة لقوات أوكرانية من إنتاج غربي.

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