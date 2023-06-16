بوتين: روسيا تمتلك فرصة الانتقال إلى "اقتصاد جانب العرض"

صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لديها القدرة على تطوير نموذج الانتقال إلى “اقتصاد جانب العرض”.

وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “روسيا بحاجة إلى سياسة اقتصادية استباقية، وانتقال إلى اقتصاد سيادي لا يأخذ في الاعتبار الطلب فحسب، بل يشكله أيضًا”.

وأضاف: “مثل هذا الاقتصاد، الذي يطلق عليه غالبًا “اقتصاد العرض”، ينطوي على بناء واسع النطاق للقوى الإنتاجية وقطاع الخدمات، وتعزيز واسع النطاق لشبكة البنية التحتية، وتطوير تقنيات متقدمة، وإنشاء تقنيات جديدة، بما في ذلك تلك المجالات التي لم نثبت فيها أنفسنا بعد بشكل صحيح، ولكن لدينا بالتأكيد فرص لهذا – الفرص العلمية، والإمكانات الإبداعية”.

بوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول “الناتو” وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدث