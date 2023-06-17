بعد مقتل عدد كبير من مسلحيها… "قسد" تمنع التجوال على الحدود التركية بكل الوسائل

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وجاء ذلك نتيجة الاستهدافات الجوية التركية التي قتلت عددا كبيرا منهم خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة السورية لــ”سبوتنيك” إن قيادات أمنية وعسكرية في قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي، أبلغت الأفراد العسكريين قيادات- عناصر في جميع التشكيلات العسكرية التابعة لها، بضرورة التقيد بتعليمات الطوارئ وعدم التحرك قرب الحدود التركية، تحت أي ظرف كان، سواء بالدراجات أو السيارات المدنية وسيارات الأجرة أو حتى سيرا على الأقدام، لحين انتهاء التصعيد التركي.

وأوعزت للموظفين والعاملين في مؤسساتها ممن يستخدمون السيارات التابعة لمؤسسات مايسمى “الإدارة الذاتية الكردية” بضرورة عدم التحرك على الطرقات التي تربط المدن الحدودية، حتى إشعار آخر، حفاظا على أرواحهم وتجنبا لاستهدافهم من قبل المسيرات التركية، بحسب المصادر.

خسائر بشرية للجيش السوري و”قسد” جراء تصعيد عسكري تركي كبير على الحدود

وتأتي هذه التعليمات العسكرية من قبل قوات “قسد” بعد مقتل 24 مسلحاً من قواتها، وإصابة 28 آخرين بجروح متفاوتة في 15 استهدافا جويا عبر الطائرات المسيرة التركية منذ الثاني من حزيران/ يونيو الجاري وحتى اللحظة.