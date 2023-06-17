الصين: سنحرص على حماية مصالحنا بحزم خلال زيارة بلينكن

أكدت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستحرص على حماية مصالحها بحزم، خلال زيارة وزير الخارجية ‏الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى بكين الأسبوع المقبل.‏

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول توقعات بكين بشأن زيارة بلينكن إلى الصين: “يمكنني القول إنه خلال الزيارة سيتبادل الجانبان الصيني والأمريكي وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية والإقليمية المهمة ذات الاهتمام المشترك”.

وأردف: “وستوضح الصين موقفها من العلاقات الثنائية، وكذلك مخاوفنا، وسنحمي مصالحنا بحزم”.

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وكانت وزارة الخارجية الصينية، أكدت أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، سيزور الصين يومي الأحد والاثنين المقبلين، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.

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ويتوقع خبراء صينيون أن يعيد بلينكن، بصفته أعلى مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين/ منذ تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه في يناير/ كانون الثاني عام 2021، إطلاق المرحلة التالية من التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين من خلال الزيارة، والعمل معا لإدارة الخلافات.