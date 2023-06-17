لافروف: هناك محاولات غربية للضغط على دول الخليج لكنها لم تجد نفعا

وقال لافروف في مقابلة مع تلفزيون “أر تي” على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال إن كان هناك ضغوط غربية على الدول الخليجية لزعزعة علاقاتها بروسيا: “هناك ضغوط، لكن حقيقة أنه لم تنضم إلى العقوبات أي دولة من غالبية دول العالم الواقعة في جنوب الكرة الأرضية، تبين أن محاولات الضغط هذه لم تحقق نتائج”.