وزير الخارجية الأمريكي: زيارتي إلى الصين تهدف إلى "معالجة المفاهيم الخاطئة"‏

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن زيارته إلى الصين الأسبوع المقبل، تهدف ‏إلى فتح اتصالات أفضل، “من خلال معالجة المفاهيم الخاطئة وتجنب سوء التقدير”.‏

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان، في العاصمة الأمريكية واشنطن: “إن المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستدامة، وذلك لضمان عدم انحراف المنافسة إلى المواجهة أو الصراع، وهذا ما يتوقعه العالم من كل من أمريكا والصين”.

وعن أهداف رحلته إلى الصين، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الهدف الأول منها هو “إقامة اتصالات مفتوحة وقوية، بحيث يدير بلدينا علاقاتنا بمسؤولية”.

الصين: سنحرص على حماية مصالحنا بحزم خلال زيارة بلينكن

وتابع: “أما الهدف الثاني فهو وضع سجل واضح بشأن المصالح والقيم الأمريكية، والهدف الثالث هو استكشاف مجالات التعاون المحتمل بين البلدين، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومكافحة تهريب المخدرات، وقضايا المناخ والصحة التي تؤثر على العالم”.

وسيجري بلينكن في يومي الأحد والاثنين المقبلين، محادثات في العاصمة الصينية بكين، في أول زيارة يقوم بها دبلوماسي أمريكي كبير، منذ ما يقرب من 5 سنوات، وأوضح أنها نتاج اجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ، وجو بايدن، في جزيرة بالي الإندونيسية، العام الماضي.