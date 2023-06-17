وصول أول رائدي فضاء سعوديين إلى المملكة بعد نجاح رحلتهما… صور وفيديو

وصل أول رائدي فضاء سعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني، إلى أرض بلدهما، اليوم ‏الجمعة، بعد نجاح رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية.

ونشرت وسائل إعلام سعودية محلية، لحظة وصول برناوي والقرني إلى مطار الملك خالد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض، وتم استقبالهما بترحاب كبير، في حضور عدد من المسؤولين السعوديين، منهم رئيس هيئة الأركان السعودي، الفريق أول ركن فياض الرويلي، ورئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، عبد الله عامر السواحة، ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، محمد بن سعود التميمي.

فيديو | “أنتم فخر وتاج رؤوسنا”.. مشاعر عم رائد الفضاء علي القرني لحظة استقبال رائدي الفضاء في مطار الملك خالد الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/HmropWpnuW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023

معالي @aalswaha ومعالي @msTamimi يستقبلان رائدي الفضاء السعوديين، بعد انتهاء مهمتهما العلمية في الفضاء، وعودتهما إلى أرض الوطن.

السعودية #نحو_الفضاء pic.twitter.com/87dttqLyz7 — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) June 16, 2023

ونشرت أول رائدة فضاء سعودية، ريانة برناوي، على “تويتر” صورة من لحظة عودتها إلى بلادها، وكتبت معها: “بتوفيق الله أنهينا رحلتنا نحو الفضاء، ورجعنا لأرض الوطن بكل شوق الدنيا”.

بتوفيق الله أنهينا رحلتنا #نحو_الفضاء ورجعنا لأرض الوطن بكل شوق الدنيا 🇸🇦 🤍 pic.twitter.com/FUlvC7PkKN — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) June 16, 2023

يشار إلى أن ريانة برناوي (34 عاما) هي باحثة متخصصة في العلوم الطبية الحيوية، وتسعى من خلال رحلتها إلى الفضاء لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي.

محمد بن سلمان يستقبل طاقم رواد الفضاء السعوديين قبل انطلاق رحلتهم نحو محطة الفضاء الدولية

وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وبرفقة مواطنها علي القرني، وصلت برناوي أول رائدة فضاء عربية إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة خاصة تستغرق 10 أيام لإجراء بحوث علمية وطبية.