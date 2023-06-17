وصول أول رائدي فضاء سعوديين إلى المملكة بعد نجاح رحلتهما… صور وفيديو

فيديو | رائدا الفضاء السعوديان #علي_القرني و #ريانة_برناوي يصلان إلى الرياض بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/9FsIbMp5Rx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023
فيديو | “أنتم فخر وتاج رؤوسنا”..
مشاعر عم رائد الفضاء علي القرني
لحظة استقبال رائدي الفضاء في مطار الملك خالد الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/HmropWpnuW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023
معالي @aalswaha ومعالي @msTamimi يستقبلان رائدي الفضاء السعوديين، بعد انتهاء مهمتهما العلمية في الفضاء، وعودتهما إلى أرض الوطن.
السعودية #نحو_الفضاء pic.twitter.com/87dttqLyz7
— وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) June 16, 2023
بتوفيق الله أنهينا رحلتنا #نحو_الفضاء ورجعنا لأرض الوطن بكل شوق الدنيا 🇸🇦 🤍 pic.twitter.com/FUlvC7PkKN
— RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) June 16, 2023
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك