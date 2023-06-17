القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 31 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال الـ24 الساعة الأخيرة، وأطلقت 168 قطعة ذخيرة، حسبما أفادت به ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان البعثة على قناة “تلغرام” أنه “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 31 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية”.

وأشار المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في بيانه، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 168 وحدة ذخيرة مختلفة.

وتعرضت مناطق أربع مدن في الجمهورية للقصف وهي، دونيتسك، غورلوفكا، ماكيفكا، وستاروملينوفكا.

وفي اليوم الماضي، تم تسجيل 21 قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع “ستيرول” الكيميائي، وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفو وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم “6/7” الواقعة في ضواحي هذه المدينة، وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.