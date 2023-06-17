الدفاع: الطيران الروسي يقصف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 3 محاور

هاجم طيران قوات مجموعة “الجنوب” الروسية، معاقل وتكديسات معدات القوات المسلحة الأوكرانية على محاور، سوليدار – أرتيوموفسك وألكسندرو كالينوفسكي وأفدييفسكي، وفقاً لرئيس المركز الصحفي لمجموعة “الجنوب” فاديم أستافيف.
موسكو – سبوتنيك. وقال أستافيف لوكالة “سبوتنيك” اليوم السبت: “نفذ طيران المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على معاقل وتكديس أسلحة ومعدات عسكرية للعدو على محاور، سوليدار – أرتيوموفسك وألكسندرو كالينوفسكي وأفدييفسكي”.
ومن جانبها، قامت مدفعيات مجموعة “الجنوب”، كجزء من معركة مضادة للبطاريات، بتدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع 122 ملم، و “2إس1” “كفوزديكا” في منطقة زفانوفكا، وكذلك مدافع الهاون المعادية في مواقع إطلاق النار بالقرب من بريدتشينو ومارينكا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قوات “الجنوب” تصد هجمات أوكرانية في 5 مناطق قرب أرتيوموفسك
02:06 GMT
وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين الأول، قوانين دستورية فيدرالية بشأن انضمام أراضي جديدة لروسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة فيها، حيث انضمت إليها جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك