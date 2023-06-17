الدفاع: الطيران الروسي يقصف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 3 محاور

هاجم طيران قوات مجموعة “الجنوب” الروسية، معاقل وتكديسات معدات القوات المسلحة الأوكرانية على محاور، سوليدار – أرتيوموفسك وألكسندرو كالينوفسكي وأفدييفسكي، وفقاً لرئيس المركز الصحفي لمجموعة “الجنوب” فاديم أستافيف.

موسكو – سبوتنيك. وقال أستافيف لوكالة “سبوتنيك” اليوم السبت: “نفذ طيران المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على معاقل وتكديس أسلحة ومعدات عسكرية للعدو على محاور، سوليدار – أرتيوموفسك وألكسندرو كالينوفسكي وأفدييفسكي”.

ومن جانبها، قامت مدفعيات مجموعة “الجنوب”، كجزء من معركة مضادة للبطاريات، بتدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع 122 ملم، و “2إس1” “كفوزديكا” في منطقة زفانوفكا، وكذلك مدافع الهاون المعادية في مواقع إطلاق النار بالقرب من بريدتشينو ومارينكا.

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