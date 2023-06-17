وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، في المحيط الهادئ إلى الشمال الشرقي من جزيرة كوريل “إيتوروب”، وفقًا للإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية لمقاطعة سخالين.

يوجنو ساخالينسك – سبوتنيك. وقالت الوزارة: “في 17 يونيو الساعة 10.53 صباحا (2.53 بتوقيت موسكو)، تم تسجيل زلزال في المحيط الهادي، على بعد 340 كيلومترا شمال شرق مدينة كوريلسك”. وبلغت قوة الحدث الزلزالي 5 درجات، وكان عمقه 40 كيلومترا. العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: قوات “الجنوب” تصد هجمات أوكرانية في 5 مناطق قرب أرتيوموفسك وبحسب الخدمة الصحفية للإدارة الرئيسية في وزارة الطوارئ الروسية، فإن سكان مقاطعة سخالين لم يشعروا بالزلزال، ولم تكن هناك اتصالات بخدمات الإنقاذ والطوارئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي