شويغو يطلب من مجمع الصناعات الدفاعية توسيع قدرات إنتاج الدبابات والقاذفات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، شدد خلال تفقد مسار تنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بوزارة الدفاع في مجمع الصناعات العسكرية الروسية في منطقة أومسك على ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ حجوزات الدفاع، وطلب زيادة إنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “أشار وزير الدفاع الروسي إلى إدارة المؤسسة التقيد الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بالدفاع ووضع مهمة الاستمرار في توسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لتلبية احتياجات القوات الروسية التي تؤدي مهام العملية العسكرية الخاصة”.

كما فحص وزير دفاع الروسي تنفيذ الطلبات الدفاعية الحكومية في مؤسسة المجمّع الصناعي العسكري في منطقة أومسك لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.

وأضافت الدفاع الروسية أنه وعلى وجه الخصوص، تم عرض خط التجميع الآلي للوزير، وأن رئيس الشركة أبلغ شويغو أنه نظرًا لتحسين القدرات الإنتاجية خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد “زاد حجم الإنتاج لمجموعة كاملة من المنتجات عدة مرات”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: قوات “الجنوب” تصد هجمات أوكرانية في 5 مناطق قرب أرتيوموفسك

وأشار البيان إلى أن “الحلول الهندسية الفعالة جعلت من الممكن تحسين جودة تصنيع المنتجات وتقليل المؤشرات الزمنية لإنتاجها”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.