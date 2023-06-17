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وقال ليبيديف: “بفضل معلومات من “الأنصار” الذين يعملون في الخفاء في نيكولاييف، دمر الجيش الروسي أكثر من 80 قطعة من معدات القوات المسلحة في يوم واحد”.
وأضاف في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “في ليلة 9 يونيو/ حزيران، تم تدمير قطار يحمل معدات عسكرية عددها 81 قطعة. وتلقينا الخبر بشأن تحرك القطار من نيكولايف، ومن ثم تم تعقبه وتدميره مع كل حمولته”.
وأضاف: “بعد هذا قامت كييف بنقل المعدات والآليات العسكرية عبر أوديسا”.
وتابع في حديثه: “تأتي الكثير من المعلومات حول النقل المستمر للمعدات العسكرية عبر خطوط السكك الحديدية”.
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وأضاف ليبيديف: “سكان نيكولاييف يبلغون أن العمل مستمر في مصنع المدرعات، لتعديل وتجهيز دبابات ليوبارد بالدروع النشطة، ثم إرسالها إلى خطوط التماس”.
ووفقا له، يواجه المناصرون صعوبات بتوفير الصور ومقاطع الفيديو لأن نظام كييف يحمل وينقل جميع المعدات ليلا، عندما يتم إطفاء إضاءة المدينة في الشوارع، وكذلك بسبب زيادة الأمن أثناء التحميل”.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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