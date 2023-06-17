ليبيديف: القوات الروسية تدمر أكثر من 80 قطعة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد

وأضاف في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “في ليلة 9 يونيو/ حزيران، تم تدمير قطار يحمل معدات عسكرية عددها 81 قطعة. وتلقينا الخبر بشأن تحرك القطار من نيكولايف، ومن ثم تم تعقبه وتدميره مع كل حمولته”.