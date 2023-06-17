استطلاع جديد يظهر تفوق ترامب على بايدن في انتخابات رئاسية افتراضية

أظهر استطلاع رأي جديد، تفوّق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن، بـ 6 نقاط في انتخابات افتراضية للسباق الرئاسي 2024.

تم إجراء الاستطلاع، في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يونيو/حزيران، بمشاركة 2090 شخصا.

ووفقا لصحيفة “ذا هيل” التي أجرت الاستطلاع، وجد أن 45% من المستجوبين قالوا إنهم سيصوتون لترامب إذا أجريت انتخابات 2024 اليوم.

بينما قال 39% إنهم سيدعمون بايدن، وقال 15% إنهم غير متأكدين أو لا يعرفون.

ويرى محللون أن “توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق ترامب السابق لم يكن له أي تأثير على تقدمه ضد جو بايدن الذي لا يزال تصنيف الرضا عن وظيفته عند 43%”.

ترامب: الاتهامات الموجهة إلي محاولة لتجاهل اشتباه تورط بايدن في تلقي رشاوى

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي يُنظر فيه إلى ترامب على نطاق واسع على أنه المتصدر الأوفر حظًا في الحزب الجمهوري 2024، يليه ديسانتس في المرتبة الثانية.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن الاتهامات الجديدة الموجهة ضده بأنها اضطهاد سياسي ومحاولة من إدارة جو بايدن “لتزييف الانتخابات مرة أخرى”.

وبحسب الرئيس السابق، يتعلق الأمر بـ “التدخل في الانتخابات ومحاولة أخرى لسرقة نتائجها”، مؤكدا: “وما هو أكثر أهمية، يتعلق الأمر بالاضطهاد السياسي”.