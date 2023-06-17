مصر تعتزم توفير 5 آلاف طن من القمح للسنغال

أفاد وزير الزراعة والتجهيزات الريفية والسيادة الغذائية في السنغال، علي نغويل ندياي، بأن مصر تخطط لتوريد 5 آلاف طن من القمح إلى السنغال خلال العام الحالي 2023.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت صحيفة “سود كوتيديان” السنغالية عن نغويل ندياي، تصريحاته خلال افتتاحه المعرض الدولي للزراعة والابتكار التكنولوجي.

وأوضح الوزير السنغالي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير هذه الكمية من القمح وأخبره بذلك السفير المصري في السنغال.

الحكومة المصرية تنفي تعثرها في سداد مدفوعات القمح المستورد

وأشار ندياي إلى أن زيارته إلى شرم الشيخ برفقة السفير المصري في السنغال كانت للاطلاع على الجهود التي يقوم بها المصريون في زراعة القمح.

وحث وزير الزراعة السنغالي مواطنيه على الاستفادة من الفرص التي يوفرها المعرض الدولي للزراعة والابتكار التكنولوجي، مؤكدًا أن “نحتاج إلى دعم الجميع لضمان نجاح المعرض وتعزيز الزراعة”.

وأوضح الوزير أن المعرض يأتي في إطار الترويج للمنتجات الزراعية لتعزيز القدرة التنافسية للسنغال في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويمثل فرصة لتسليط الضوء على المنتجات الزراعية السنغالية وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا القطاع.