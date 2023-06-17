قال ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، إن أوكرانيا يجب أن تقاضي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي.

وأضاف: “آمل أن يرفع الأوكرانيون، بعد كل هذا، قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن إرسال جنود إلى خط دفاع الجيش الروسي بمعدات لا يعرفون كيفية استخدامها… من دون دعم جوي هو قتل”.

وتابع في حديثه في مقابلة على قناة يوتيوب “Judging Freedom”: “إذا كان هذا هجومًا أمريكيًا وتكبد المقاتلون الخسائر نفسها التي تكبدها الجيش الأوكراني، فسيتم محاكمة الجنرال مارك ميلي بتهمة الإهمال الجنائي في تدريب المقاتلين”.

وأفاد ريتر بأن “قبل إرسال مشاة البحرية إلى الخدمة، يخضعون لستة أشهر من التدريب. والآن دعونا نأخذ الرجال (الأوكرانيون) الذين تم استدعاؤهم في مارس من هذا العام. يتم تدريبهم لمدة أسبوعين، ثم يتم إرسالهم إلى ألمانيا لمدة شهر واحد. المجندون لا يعرفون ماذا يفعلون، فهم غير أكفاء”.

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في الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره للقوات المسلحة الأوكرانية قد بدأ. ووفقا له، يتضح هذا من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل كييف. لكن، كما أكد الرئيس، بفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم المناسب للقوات، لم يحقق الجيش الأوكراني أهدافه في أي من قطاعات الجبهة.

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