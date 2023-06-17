مقتل 17 سودانيا بينهم أطفال في ضربة جوية جنوب الخرطوم

لقي 17 شخصا بينهم 5 أطفال مصرعهم إثر ضربة جوية في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، حسبما أفادت السلطات الصحية السودانية.

وأعلنت إدارة الصحة في الخرطوم أن منطقة اليرموك في منطقة مايو جنوب الحزام، تعرضت لقصف جوي سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين.

وأضافت إدارة الصحة أن “التقديرات الأولية لمجزرة اليرموك تشير إلى سقوط 17 قتيلا من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنين، كذلك تم تدمير 25 منزلا”، حسبما ذكر موقع “أخبار السودان”.

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

وفي وقت سابق، وجّه ياسر عطا عضو المجلس السيادي نائب قائد الجيش السوداني، نداء عاجلا إلى المدنيين بمغادرة منازلهم المجاورة لمواقع قوات الدعم السريع.

وقال عطا في مقطع مصور نشرته وسائل إعلام محلية، إن الجيش سيعمل على تدمير قوات الدعم السريع في كل مكان توجد فيه، بما في ذلك المنازل التي تسيطر عليها.

إثيوبيا تعلن استضافة اجتماع رباعي ضمن مبادرة “إيغاد” بشأن السودان

وأضاف: “ندعو السكان إلى الابتعاد عن المنازل التي تسيطر عليها ميليشيات الدعم، لأنه ستتم مهاجمتها في كل مكان”.

وكانت السعودية قد صرحت، في وقت سابق، بأن كلا من المملكة والولايات المتحدة الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.