باكستان تحصل على قرض من الصين بقيمة مليار دولار

حصلت باكستان على قرض بقيمة مليار دولار من الصين، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي الباكستاني.

إسلام أباد – سبوتنيك. وقال البنك، في بيانه مساء الجمعة، إنه “تلقى مليار دولار من الصين”، دون الحديث عن أي تفاصيل أخرى تخص القرض.

وكان وزير المال الباكستاني، إسحق دار قد ذكر، في كلمة أمام البرلمان، أن 1.30 مليار دولار تم دفعها مؤخراً لتسوية قرض صيني، لكن دار قال إنه ستتم إعادة تمويل القرض من قبل الصين.

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وأضاف دار أن “باكستان تجري محادثات مع الصين للحصول على قرض آخر بقيمة 2 مليار دولار”.

وأكد الوزير أن “محادثات باكستان وصندوق النقد الدولي لم تفشل ولم تنته مرحلة المفاوضات بين الطرفين”.

يذكر أن باكستان مدينة للسعودية بـ 3 مليار دولار، وللإمارات بمليارين، وتحاول تجديدها من خلال المفاوضات مع الدول المقرضة.