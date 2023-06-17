أردوغان: تركيا تهدف لزيادة الصادرات إلى 400 مليار دولار في عام 2028

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الحكومة تهدف إلى زيادة صادرات البلاد إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 400 مليار دولار في عام 2028.

وأضاف في حديثه في اجتماع لاتحاد المصدرين: “حتى اليوم، تنافسنا دائمًا مع أنفسنا. نريد زيادة صادراتنا إلى 265 مليار دولار في نهاية هذا العام و285 مليار دولار العام المقبل. هدفنا لعام 2028 هو الوصول إلى 400 مليار دولار وأكثر”.

ووفقا للرئيس التركي، فإن تركيا تعتزم توسيع المبادرات.

وتابع أردوغان: “سنسافر كثيرا، سنسافر حول العالم ونخطط. الخطوات التي اتخذتها تركيا في سياستها الخارجية على مدى السنوات الـ21 الماضية أثبتت فعاليتها لصادراتنا، ومع توسع شبكة البعثات الدبلوماسية لتركيا، زادت صادراتها أيضا”.

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