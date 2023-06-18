بوتين: نحن منفتحون على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا

يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا في قصر “كونستانتينوفسكي” في سان بطرسبورغ مع وفد الدول الأفريقية لبحث المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية ومستقبل صفقة الحبوب.

وقال الرئيس: “التطور متعدد الأوجه مع دول القارة السمراء يعتبر أولوية للسياسة الخارجية الروسية، ونحن نقف بجانب تقوية هذه الاتصالات الصديقة مع الدول الأفريقية”.

وأضاف بوتين: “في هذه السنة تعاملنا مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، وهذا التعامل يتطور بشكل جيد، وأيضا يتم الاستعداد للقمة بين روسيا وأفريقيا، في أواخر يوليو/ تموز في سان بطرسبورغ”.

وتابع بوتين: “روسيا تحترم مواقف الدول الأفريقية للحفاظ على الاستقرار الأقليمي والمحلي، وحل النزاعات سلميا، ونحن نتطلع إلى تقوية مثل هذه المواقف والأفكار ونرحب بالمواقف المتزنة للدول الأفريقية تجاه الأزمة الأوكرانية”.

وأضاف بوتين: “نحن نشيد باهتمامكم لحل هذه الأزمة، ونحن منفتحون على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا”.

وصول أعضاء وفد الدول الأفريقية إلى قصر “كونستانتينوفسكي” للقاء بوتين

وقال بوتين: “بموجب ميثاق الأمم المتحدة، كان لروسيا الحق في الاعتراف بالمناطق الجديدة أولاً، ثم تقديم المساعدة من خلال حمايتها”.

وأكد بوتين أن المشكلات في أوكرانيا جاءت بعد الانقلاب الدموي غير الشرعي المدعوم من الغرب عام 2014.

وأشار بوتين إلى أن “السلطات الحالية في كييف خدعتنا وأعلنت عدم التزامها باتفاقيات مينسك”.

وشدد بوتين على أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات حول النزاع في أوكرانيا. وقال: “أوكرانيا هي من تخلت عن المفاوضات”.

ولفت بوتين إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة عملية تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا، والعملية لا تزال مستمرة.

وأكد الرئيس الروسي أن الأزمة في سوق الغذاء العالمي ليست نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة، ولكن بسبب تصرفات الغرب.

ونوّه بوتين إلى أنه “من أصل 31 مليون طن من الحبوب التي سمح اتفاق إسطنبول بنقلها من الموانئ الأوكرانية فقط 3% وصلت إلى البلدان الأفريقية، لقد خدعوا المجتمع الدولي والدول الفقيرة، إنه ذات الفكر الاستعماري منذ مائة عام”.