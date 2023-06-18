رياض محرز يعلق على أنباء انتقاله للدوري السعودي

علق رياض محرز، اللاعب الدولي الجزائري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على الأنباء التي ترددت بانتقاله للعب بالدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية.

ونقل الموقع الإلكتروني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن رياض محرز أنه لا يوجد أي شيء حتى الآن، فهو مرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي لموسمين قادمين.

مجتمع أهلي جدة السعودي يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

وأوضح الموقع أن تصريحات اللاعب الجزائري الدولي جاءت قبيل إقلاع طائرة منتخب بلاده إلى الكاميرون، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة أوغندا، غدا، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وشدد محرز على أنه “حتى الآن لا يوجد أي شيء. ما زلت مرتبطا بعقد مع مانشستر سيتي لمدة عامين. سنرى ماذا سيحدث في المستقبل”.

وأكد أنه يركز، في الوقت الحالي، مع المنتخب الجزائري، والمواجهتين المقبلتين له أمام أوغندا بتصفيات أفريقيا، ثم مباراة تونس الودية، وبعدها سيدخل في إجازة.

وكانت وسائل إعلام، قد أكدت، يوم الخميس الماضي، أن “أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، خلال الصيف الحالي”.

وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على “تويتر”: إن “أهلي جدة السعودي قدم عرضا رسميا إلى النجم الجزائري رياض محرز”، مضيفا أن “المفاوضات جارية الآن بين الأهلي واللاعب الجزائري، نافيا دخول الاتحاد في السباق”.

واختتم خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: بالقول إن مانشستر سيتي سيطلب رسوما للسماح برحيل محرز هذا الصيف، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات قريبا بين الناديين”.

وكانت وسائل إعلام غربية أفادت الأسبوع الماضي، بقيام رجل الأعمال السعودي ومالك نادي الأهلي، وليد معاذ، بالسفر إلى العاصمة لندن، بهدف بحث إمكانية التعاقد مع الجزائري رياض محرز.

وبحسب موقع “سي بي إس نيوز”، يقوم النادي بهذه الخطوة في إطار سياسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التي تهدف إلى التعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم العالميين، وتوزيعهم على أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.