كواليس مثيرة… الوفد السعودي يتخذ قرارا مفاجئا في إيران بسبب صورة قاسم سليماني

اتخذ الوفد السعودي الذي يزور طهران قرارا مفاجئا قبيل انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بسبب صورة القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي في القاعة المعتادة حيث توجد صورة لقاسم سليماني، لكن بناء على طلب الوفد السعودي تم تغيير مكان انعقاد المؤتمر.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن “التكهنات الإعلامية بشأن تغيير موقع المحادثات الإعلامية بين وزارتي الخارجية الإيرانية والسعودية لا أساس لها من الصحة”، وعزا هذا التغيير إلى “حدوث مشكلات فنية واستحالة عقد الاجتماع في المكان المحدد مسبقًا”.

واغتيل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

🔴 فديو من صحفي إيراني يوثق لحظة مغادرة وسائل الإعلام الإيرانية والدولية لمقر إقامة المؤتمر الصحفي الذي توجد به صورة #قاسم_سليماني تغيير المقر بطلب مراسم وزارة الخارجية #السعودية pic.twitter.com/XDVjbhl0NY — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 17, 2023

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك أكد وزير الخارجية السعودي “أهمية التعاون مع إيران فيما يتعلق بالأمن الإقليمي لا سيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية”.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، إن “مباحثات اليوم اتسمت بالإيجابية والوضوح”، مؤكدا العمل حاليا على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين.

ووجه وزير الخارجية السعودي الشكر والتقدير للخارجية والحكومة الإيرانية للتسهيلات المقدمة لعودة البعثات السعودية، مؤكدا أن “العلاقة مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية التعاون مع إيران بشأن أمن الملاحة البحرية والممرات المائية

وأضاف: “نتطلع إلى أن تنعكس عودة العلاقات إيجابيا على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم”، مؤكدا “أهمية التعاون بشأن الأمن الإقليمي وخلو دول المنطقة من أسلحة الدمار الشامل”.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، إنه “يتطلع للقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونقل دعوة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان له لزيارة المملكة”، مرحبا بالحجاج الإيرانيين.

ووصل وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق، اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال التلفزيون الإيراني إن “زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد”، مشيرًا إلى أن وزير خارجية السعودية وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.