بوتين يناقش المشاكل الرئيسية المتعلقة بأزمة أوكرانيا خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن جميع الجوانب الرئيسية للمشكلة المتعلقة بحل الأزمة في أوكرانيا نوقشت بالتفصيل.
وأكد بوتين أن النقاش بشأن الأزمة الأوكرانية استمر عدة ساعات.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الجنوب أفريقي على المبادرة التي وصفها بـ”المهمة النبيلة”.
من جانبه، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن القادة الأفارقة الذين شاركوا في مهمة بعثة السلام بشأن الصراع في أوكرانيا اتفقوا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مواصلة المناقشات في القمة الروسية الأفريقية.
بوتين: تصرفات الغرب هي سبب أزمة الغذاء العالمية وليست العملية العسكرية الخاصة
أمس, 19:24 GMT
وقال رامافوزا في اجتماعه مع بوتين: “ناقشنا عددا من القضايا المتعلقة بهذه الأزمة (الأوكرانية) واتفقنا على مواصلة النقاش… سنواصل هذه العملية عندما نصل إلى القمة الروسية الأفريقية في يوليو، ونشكركم على ذلك”.
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