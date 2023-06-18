بوتين يناقش المشاكل الرئيسية المتعلقة بأزمة أوكرانيا خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا

من جانبه، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن القادة الأفارقة الذين شاركوا في مهمة بعثة السلام بشأن الصراع في أوكرانيا اتفقوا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مواصلة المناقشات في القمة الروسية الأفريقية.