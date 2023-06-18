بيسكوف: موسكو لديها الإرادة السياسية ومستعدة للحوار لكن لا أساس لذلك مع كييف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لديها الإرادة السياسية والاستعداد للحوار مع كييف، لكن لا أساس لذلك حتى الآن.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة “آر تي ” العربية، “يجب أن نتذكر دائمًا أن نظام زيلينسكي، أي الرئيس زيلينسكي نفسه، وقّع مرسومًا يمنع رؤساء أوكرانيا من التفاوض مع الجانب الروسي. أي أنه من الصعب جدًا التحدث عن شيء في هذه الحالة بالتفاصيل”.

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وأضاف: “نحن جاهزون… لدينا الإرادة السياسية، لدينا الاستعداد.. لكن الحوار في هذه الحالة غير مرئي بعد.. لا أساس للحوار”.