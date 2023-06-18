القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 33 مرة خلال الـ24 الساعة الأخيرة، وأطلقت 199 قطعة ذخيرة، حسبما أفادت به ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان البعثة على قناة “تلغرام” أنه “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 33 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك.

وبحسب البيان، أطلق العدو 15 قذيفة من مدفعية عيار 155 ملم. على غورلوفكا 11 قصفاً من الراجمات، مدفعية 152 ملم، على ياسينوفاتا، 7 قذائف من الراجمات، قذائف عيار 155 ملم.

وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 199 وحدة ذخيرة مختلفة.

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وتعرضت مناطق ست مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف: غورلوفكا، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك، ماكييفكا، وأليكساندروفكا.

في اليوم السابق، تم تسجيل 31 قصفاً من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.