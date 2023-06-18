"أنصار الله" تهدد التحالف العربي: قواتنا المسلحة رفعت جاهزيتها وأعدت عدتها للأيام القادمة

وجهت جماعة “أنصار الله” اليمنية، يوم السبت، تهديدًا جديدًا إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، كاشفةً عن رفع جاهزية قواتها استعدادًا لإطلاق عمليات عسكرية واسعة وتنفيذ هجمات ضد التحالف، وذلك بعد نحو عام على انقضاء هدنة الأمم المتحدة في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في كلمة ألقاها خلال عرض كشفي بمناسبة اختتام أنشطة الدورات الصيفية في محافظة عمران، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” في صنعاء التي تديرها الجماعة: “نؤكد أن صبر القوات المسلحة لن يطول، فبعد عام ونيف من هدنة اللا حرب واللا سلم، رفعت القوات المسلحة جاهزيتها وأعدت عدتها للأيام القادمة”.

وأضاف سريع: “تنتظر القوات المسلحة إشارة من السيد القائد (يقصد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي) لبدء عمليات تحرير الوطن وطرد الغزاة وتأديبهم على كافة المستويات في البحر والبر والضربات النوعية في داخل عمق دول العدوان (في إشارة إلى دول التحالف العربي)”.

وتابع: “إن أرادوا السلام نحن أهل السلام وإن أرادوا الحرب نحن رجالها”.

ورأى متحدث قوات جماعة “أنصار الله”، أن التحالف العربي فشل في معركته في اليمن، بقوله: “راهن العدو على احتلال البلاد في أسبوع أو أسبوعين فخسروا وخاب ظنهم، وصرنا اليوم بعد أكثر من ثلاثة آلاف يوم من العدوان أكثر صموداً وقوة”.

ويأتي تهديد جماعة “أنصار الله”، للتحالف العربي بعد أيام من توجيهها تهديداً مماثلاً، يوم الخميس الماضي، باستهداف المنشآت الاقتصادية في السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي، حال استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

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وصعدت “أنصار الله”، أخيرا، خطابها الإعلامي ضد السعودية، في وقت كان من المتوقع استئناف المفاوضات التي أجراها وفد سعودي، مع قيادات الجماعة في صنعاء، عقب وصوله إليها في الثامن من أبريل/ نيسان الماضي، في زيارة استمرت 6 أيام، بحثت بحضور وفد عُماني، الملف الإنساني وإيقاف إطلاق النار في اليمن وبدء عملية سياسية يمنية شاملة.