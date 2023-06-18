بيسكوف: نشاطر شولتس وماكرون موقفهما حول ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتفق مع تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا، مؤكدًا استعداد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإجراء أي اتصالات لحل الوضع في أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف خلال مقابلة مع قناة “آر تي ” العربية: “لقد سمعنا تصريحات أخيرًا، تصريحات السيد شولتس، وتصريحات السيد ماكرون، بأنه من الضروري الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا، بما في ذلك على أعلى المستويات. نحن نشاطر وجهة النظر هذه”.

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وأضاف: “الرئيس بوتين مستعد لإجراء أي اتصالات من أجل العمل، من أجل حل مشاكلنا. الرئيس بوتين منفتح على الحوار. لكن لم يتم تلقي أي مقترحات محددة حتى الآن”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية قد وصف، في وقت سابق، خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، لإجراء محادثات هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين، بالنوايا الافتراضية.