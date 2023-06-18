رامافوزا: مناقشة الأزمة في أوكرانيا سنواصلها في القمة الروسية الأفريقية المقبلة

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن القادة الأفارقة الذين شاركوا في مهمة بعثة السلام بشأن الصراع في أوكرانيا اتفقوا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مواصلة المناقشات في القمة الروسية الأفريقية.

موسكو – سبوتنيك. وشكر سيريل رامافوزا الرئيس بوتين على شرحه موقف روسيا من الأزمة في أوكرانيا بالتفصيل خلال اجتماعه مع وفد الدول الأفريقية.

فقال رامافوزا في اجتماعه مع بوتين: “أعبر عن امتناني لكم على الاستماع إلينا، وكذلك على شرحكم لنا الوضع الذي أنتم فيه”.

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا: “ناقشنا عددا من القضايا المتعلقة بهذه الأزمة (الأوكرانية) واتفقنا على مواصلة النقاش. سنواصل هذه العملية عندما نصل إلى القمة الروسية الأفريقية في يوليو، ونشكركم على ذلك”.

حددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بوتين يناقش المشاكل الرئيسية المتعلقة بأزمة أوكرانيا خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا

وطرحت مجموعة من الدول الأفريقية، تشمل جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا وجمهورية الكونغو إلى جانب مصر، مبادرة لتسوية الأزمة الأوكرانية، حيث وصل وفد من زعماء وممثلي تلك الدول برئاسة سيريل رامافوزا، يوم السبت إلى سانت بطرسبرغ وأجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن تباحث مع فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة في كييف.

وسبق للكرملين أن صرح بأنه لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.