سفير: أبخازيا مستعدة لأي تطور مع جورجيا وسط الدعوات لفتح "جبهة ثانية" ضد روسيا

موسكو – سبوتنيك. وقال كفيتسينيا في لقاء مع وكالة “سبوتنيك”، مجيبًا عن سؤال حول مدى احتمالية فتح “جبهة ثانية” من جورجيا ضد روسيا تحت ضغط من الغرب: “لقد تعلمنا من التجربة المريرة، لذلك ملزمون أن نكون دائمًا مستعدين لأي تطور للأحداث. ومن هنا تأتي التدريبات الدائمة، غالبًا بالاشتراك مع الجيش الروسي”.