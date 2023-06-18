سفير: أبخازيا مستعدة لأي تطور مع جورجيا وسط الدعوات لفتح "جبهة ثانية" ضد روسيا

أكد سفير جمهورية أبخازيا لدى روسيا، ألكاس كفيتسينيا، أن أبخازيا تجري تدريبات عسكرية بشكل مستمر مع روسيا، وهي مستعدة لأي تطور في الوضع مع جورجيا على خلفية الدعوات التي توجه إلى تبليسي لفتح “جبهة ثانية” ضد روسيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال كفيتسينيا في لقاء مع وكالة “سبوتنيك”، مجيبًا عن سؤال حول مدى احتمالية فتح “جبهة ثانية” من جورجيا ضد روسيا تحت ضغط من الغرب: “لقد تعلمنا من التجربة المريرة، لذلك ملزمون أن نكون دائمًا مستعدين لأي تطور للأحداث. ومن هنا تأتي التدريبات الدائمة، غالبًا بالاشتراك مع الجيش الروسي”.
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في وقت سابق منذ هذا الشهر، أفادت الخدمة الصحفية التابعة لحكومة أبخازيا، بأن رئيس الوزراء الأبخازي ألكسندر أنكفاب التقى بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في أبخازيا لبحث قضايا التعاون الثنائي.
وقالت الخدمة الإعلامية في بيان: “تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي اليوم في اجتماع بين قيادة حكومة جمهورية أبخازيا ونائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك والوفد المرافق له.
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