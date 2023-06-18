الدفاع: الطيران الروسي يقصف تجمعات للعدو في محور كوبيانسك

صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة “زاباد” (الغرب) العقيد سيرغي زيبينسكي، لوكالة “سبوتنيك”، بأن الطيران الروسي في محور كوبيانسك قصف تجمعًا من القوى البشرية والآلية للقوات الأوكرانية بثمان ضربات صاروخية وقنابل.

موسكو – سبوتنيك. وقال زيبينسكي للوكالة: “طواقم مروحيات “كا- 52 ” و”مي-28″ ومقاتلة “سو-25″ الهجومية، قامت بثماني ضربات صاروخية وقنابل على تجمع للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية (الأوكرانية) للواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع المنفصل 103”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الضابط الروسي إلى أنه في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، وجهت القوات الصاروخية لمجموعة قوات “زاباد” (الغرب) من راجمات الصواريخ “تورنادو-إس” تحت إشراف وقيادة الملازم بيوتر شفيدكيخ، ضربة لحشد، في منطقة قرية ستاروفيروفكا، من القوات والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة للواء الآلي الرابع عشر المنفصل.

وقال رئيس المركز الصحفي، أيضا، إنه في منطقة دفاع جيش الدبابات الأول الروسي، اكتشفت مجموعة قوات المدفعية ودمرت مجموعة تخريبية واستطلاعية من اللواء الميكانيكي الأوكراني المنفصل 32 ، كما أحبطت ثلاث محاولات لإجراء عملية تناوب لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية توجد في مقدمة الجبهة في منطقتي، ستيلماخوفا وبيريستوفويه.

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وأضاف زيبينسكي أنه “في منطقة قرية كيسلوفكا، أصابت قذائف هاون “ساني” ودبابات “تي-72بي3″ مواقع العدو، وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو، فصيل من القوة البشرية وناقلة جند مدرعة وشاحنة”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).